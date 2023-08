Vonnis definitief: Take Care moet ruim 1,2 miljoen euro terugbetalen aan Menzis

met video De trekker van Jurian (29) uit Albergen is niet zomaar een trekker

Jurian Hoek (29) uit Albergen is geliefd bij organisatoren van trekkertrekwedstrijden. Zijn Fendt 824 is geen standaard tractor. De indrukwekkende machine zorgt steevast voor spektakel, decibellen en veel rook. Bij de wedstrijden van komende zondag in Tubbergen is Jurian één van de favorieten.