Voor Erika uit Almelo die haar eigen flat in brand stak, lijkt nergens plek voor hulp te zijn

Al honderd jaar verankerd aan de Almelose Rohofs­traat: bij Van Kuyk ruik je de wasmachi­nes en de kookplaten

ALMELO - Het bedrijf is al honderd jaar geworteld en verankerd aan de Rohofstraat. Een vertrouwd adres voor witgoed en aanverwante artikelen. Inclusief service. Van Kuyk is uitgegroeid tot een begrip in Almelo en omstreken. Het geheim: „Klanten in alles ontlasten.”

28 juni