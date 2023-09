Voor strak in de lak, moet je bij Anne zijn; Almelose strijkt zich bij de acht beste schilders van Europa

Wie zijn huis strak in de lak wil hebben, kan niet meer om Anne Eerdman heen. Schilderen kan ze als de beste, en dat niet alleen. Ze kan ook goed behangen, decoreren en creatief ontwerpen. Al die onderdelen kwam vorige week aan bod in het Poolse Gdansk. Daar maakte ze deel uit van de Nederlandse afvaardiging aan de Euroskills. Bovendien was ze de enige deelnemer van het ROC van Twente. Ze had de plek in de finale verdiend omdat ze eerder al Nederlands kampioen was geworden.