Vooral veel vragen over dood van 27-jarige Roemeen in Almelo

Gaan de twee bloedgab­bers van weleer jarenlang de cel in voor aanslagen in Twente?

ENSCHEDE - Het is D-day voor Simo D. (43) en Marcus T. (35), de twee vermeende kopstukken van een criminele bende die dood en verderf wilde zaaien in Twente. Woensdag horen de Enschedeërs of ze de komende decennia achter slot en grendel verdwijnen. De rechtbank wijst om 12.00 uur vonnis in het Twents liquidatieproces. Hoe zat het ook alweer?

