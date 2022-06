Vragen over kanker? Loop eens binnen bij het Alma Inloopershuis in Almelo

ALMELO - Je kunt er terecht als je wilt praten over kanker. Als je de ziekte zelf hebt gehad, of over iemand die het heeft. In het Alma Inloopershuis kun je in gesprek over de ziekte, de gevolgen ervan en de ervaringen. Vrijdag heeft het Alma Inloopershuis een open dag. Voor meer bekendheid en meer vrijwilligers.

Het inloophuis zit in ziekenhuis ZGT. Direct na de ingang linksaf de gang in en dan iets verderop links. De deur staat er bijna altijd open. In ieder geval elke dag van 10.00 tot 16.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Dan is het tot 13.00 uur.

Veel laagdrempeliger dan het Alma Inloopershuis kan bijna niet. Mensen met vragen over kanker, of die gewoon even hun verhaal kwijt willen over wat ze hebben meegemaakt of ervaren, kunnen er zo binnenlopen. In een huiselijke sfeer wordt koffie geschonken, en de vrijwilligers bieden er een luisterend oor. En als dat nodig is, kunnen ze doorverwijzen naar instanties of mensen die de betrokkene verder kunnen helpen.

„Helaas moeten we nog steeds aan onze bekendheid werken”, zegt coördinator Jaap Jongedijk. Hij is al sinds de vele jaren bij de stichting Alma Inloopershuis betrokken. De dubbele ‘oo’ in de naam verwijst overigens naar de Almeloopers. Dat is de goede doelen loopgroep die een flink bedrag doneerde bij de start in 2018.

Paar extra vrijwilligers

Hoewel Alma een plek heeft in ziekenhuis ZGT, is dat bij veel mensen niet bekend. Reden om nu weer naar buiten te treden en mogelijk ook wat extra vrijwilligers te werven. Jongedijk: „Er zijn er nu een stuk of twintig, maar het is lastig daarmee te zorgen voor een dagelijkse bezetting van twee vrijwilligers. Een paar extra zou dus heel welkom zijn. Als ze een keer per week drie uur beschikbaar zijn, is dat al heel mooi.”

„De vrijwilligers bieden in eerste instantie een luisterend oor voor de gasten”, vertelt Jongedijk. „Daarnaast willen we wat meer workshops en andere activiteiten gaan houden, waar ze een rol in kunnen spelen. We bieden bijvoorbeeld verschillenden soorten massages, reiki en mindfullness. De vrijwilligers die zich melden, krijgen eerst een gesprekje en kunnen dan, als er het nodige vertrouwen is, een cursus volgen bij IPSO (Instelling voor Psychosociale Oncologie) waar we bij aangesloten zijn.”

De open dag bij het Alma Inloopershuis is komende vrijdag is van 14.00 tot 19.00 uur. Er is koffie met iets lekkers en er wordt een verloting gehouden met wat kleine prijzen.