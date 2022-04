Vrouw die zware brandwonden opliep bij brand boven Intertoys in Almelo overleden

ALMELO - De vrouw die dinsdag 22 maart zware brandwonden opliep bij een kortstondige brand in het centrum van Almelo is aan haar verwondingen overleden. Dat heeft de politie bevestigd.

Ze bezweek vorige week in het brandwondencentrum in de Duitse stad Duisburg waar ze per traumahelikopter naar toe was gebracht.

Het incident zorgde die middag voor veel consternatie in de binnenstad van Almelo. De hulpdiensten sloegen na een melding van een woningbrand groot alarm en rukten massaal uit naar de Grotestraat 65. Dat is het pand waar voorheen De Schoenenreus was gevestigd en Intertoys net was begonnen met de inrichting van de nieuwe winkel.

Behandeling voor Intertoys

Ter plekke bleek geen sprake van een grote uitslaande brand. Wel was in een woning boven Intertoys een vrouw in brand geraakt, mogelijk bij een gasfornuis. De brandweer doofde de vlammen snel en bracht de vrouw via het naast de winkel gesitueerde trapportaal naar beneden.

Ze werd pal voor de speelgoedzaak behandeld door ambulancepersoneel. Brandweer- en politiemensen hielden afdekschermen vast. De winkelstraat werd grotendeels afgezet en winkeliers moesten tijdelijk hun zaak sluiten.

Het drama heeft zich afgespeeld in één van de acht woonunits van De Weerde, een kleine zorgorganisatie die ondersteuning biedt bij wonen, werken, leren en welzijn.

Personeel van Intertoys verleende eerste hulp. Medewerkers kregen ondersteuning van Slachtofferhulp. Vorige week werden ze persoonlijk ingelicht over het overlijden van de vrouw. De speelgoedzaak is afgelopen weekeinde opengegaan.