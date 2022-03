Vrouw ernstig gewond bij woningbrand in centrum van Almelo

De vrouw liep ernstige brandwonden op en is door de hulpdiensten uit de woning gehaald. Voor het winkelpand van Intertoys is ze door het ambulancepersoneel al behandeld. Daarna ze onder begeleiding van een trauma-arts overgebracht naar het ziekenhuis. Er is ook een traumahelikopter opgeroepen, die bij de Gravenallee is geland. Het is onbekend of het slachtoffer daadwerkelijk per helikopter is vervoerd.