Vrouw op scooter raakt gewond bij aanrijding in Almelo

Heracles ontsnapt aan eerste nederlaag

De voorlaatste halte op de maandagavond vormde dan toch vrijwel onverwacht een obstakel voor Heracles. Met alleen nog Jong Ajax in het vooruitzicht (over precies één week in Amsterdam) ontsnapte de ploeg tegen MVV in de slotfase aan een eerste nederlaag: 2-2.

29 augustus