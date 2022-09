Wanhopige brandstichtster N. (39) uit Almelo heeft weer hoop, maar justitie eist opname in geestelijke gezondheidszorg

Geheim rapport XL Busi­nesspark 2 heeft harde conclusie: voor hightech te weinig hoogopge­lei­den in Almelo

ALMELO - Vooral hightech en maakindustrie en niet meer dan een kwart van de grond gebruiken voor logistiek. Dat wil de gemeente Almelo met het toekomstige XL Businesspark 2. Maar er is een groot probleem: er zijn in en rond Almelo te weinig hoogopgeleiden voor de gewenste hightech-bedrijven. Dat is de harde conclusie van een ‘geheim’ rapport.

