Waterratten opgelet! Doe mee aan de zwemvierdaagse van Almelo

Met video Vriendin­nen vinden topplek bij mi­ni-boom­pje naast hoofdpodi­um op bloedheet ‘In het Volkspark’

Het is 35 graden en de zon brandt ongenadig. Extreme omstandigheden voor het uitverkochte festival In het Volkspark in Enschede. „Drink genoeg”, adviseert de organisatie van In het Volkspark. En dat doen de 12.500 festivalgangers. Uitbundig.