Wéér donatie voor Almelose hospice van Stichting Leendert Vriel in De Koppel

Zorg in laatste levensfase

Stichting Leendert Vriel Almelo biedt mensen in de laatste levensfase zorg in een huiselijke omgeving. De organisatie heeft in samenwerking met Zorgaccent een hospice geopend in De Koppel. Het is een plek waar mensen zich in de kommervolle, laatste dagen van hun leven enigszins thuis voelen.