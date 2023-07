Weg lijkt ondanks verzet vrij voor woningbouw op dit speelveld: ‘Plan niet in de ijskast’

NATUUR Zandhage­dis­sen, bosbeekjuf­fers en beverrat­ten: dieren laten zich deze zomer zien in Twente

De meeste vogels hebben het nest verlaten en vliegen de wereld in, maar er is nog zoveel meer te zien en te beleven in de Twentse en Achterhoekse natuur. Van zandhagedissen tot beverratten.