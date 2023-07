Werk aan de weg: hier in Almelo zijn werkzaamheden in juli 2023

indebuurt.nlIn de maand juli zijn er volop werkzaamheden in Almelo. Logisch ook: het is bijna altijd mooi weer en met de bouwvak in zicht moet er van alles worden afgerond. Hierbij een overzicht van alle wegwerkzaamheden in Almelo in juli 2023. Handig om te checken, zo weet je of je moet omrijden.