Werkstraf voor Zwollenaar na rellen bij wedstrijd Heracles-Ajax

Jurriën van H. (25) uit Zwolle is geen vaste bezoeker van voetbalwedstrijden. Een keer of wat per jaar bezoekt hij met wat vrienden een wedstrijd van zijn favoriete club Ajax in de buurt van Zwolle. En zo is hij van de partij als de Amsterdamse club op 30 oktober vorig jaar uit speelt tegen Heracles. Het wordt een wedstrijd die de Zwollenaar niet snel zal vergeten.