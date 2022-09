Werkvaartuig zinkt in Twentekanaal bij Almelo

Werk­straf voor Almeloër die file over het hoofd zag en kettingbot­sing veroorzaak­te

ALMELO - Rick E. (23) uit Almelo is vrijdag veroordeeld tot een werkstraf van 90 uur en een rijontzegging van vier maanden. De Almeloër veroorzaakte in de avondspits van 22 januari dit jaar een kettingbotsing op de afslag van de A35 bij Almelo. Een student die met zijn moeder in de auto zat die E. raakte, raakte zwaargewond. Hij liep een hersenbloeding op en een gebroken nekwervel.

16 september