Wethouder Monique van Saane brengt vrouwelijke touch in het gemeentebestuur van Almelo: ‘Ze doen heel vriendelijk tegen me’

ALMELO - Monique van Saane, wethouder in een mannenbolwerk. Ze is nog maar een paar weken onderweg en kan dus nog niet al te veel zeggen. „De ambities? Die staan in het coalitieakkoord.” Ze wil een vrouwelijke touch in het college introduceren. „Ze doen heel vriendelijk tegen me.”