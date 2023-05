Wijkvereniging Indië strijdt ook voor het kleine ongemak in de nieuwe Almelose wijk: ‘Het wordt hier prachtig’

XL Busi­nesspark 2 op z’n vroegst in 2027 ‘in de verkoop’, maar waarschijn­lijk gaat het nog veel langer duren

De kogel is door de kerk. XL Businesspark bij Almelo mag uitbreiden, maar het gaat nog lang duren voordat de schop de grond in gaat. Op z’n vroegst kan in 2027 de eerste kavel worden uitgegeven aan de overzijde van het Twentekanaal. Maar dan moet álles meezitten. „Want we gaan nog hobbels tegenkomen.”