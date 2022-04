Wolf gefilmd in De Doorbraak bij Almelo: ‘Dachten eerst dat het een loslopende hond was’

Burgemees­ters hebben een nieuwe hobby, legaal inbreken: succes gegaran­deerd

De burgemeesters in de regio hebben een nieuwe hobby: garageboxen openbreken. Kijken of daar illegale spulletjes liggen of andere aanwijzingen voor praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen. Legaal inbreken is een mooi tijdverdrijf. Succes gegarandeerd. Topsporters zijn er jaloers op.

9 april