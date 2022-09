Wondzorg in Twente gaat op de schop, en daar moeten veel Tukkers profijt van hebben

DTC ’07 schrijft geschiede­nis met zege op UD Weerselo: ‘Als je het eerste doelpunt maakt, is dat wel speciaal’

WEERSELO - Voor het eerst in de clubhistorie komt DTC ’07 uit in de vierde klasse. Daarin debuteerde de ploeg met een 1-2 zege op UD Weerselo. Die overwinning kwam ook tot stand door een verschil in effectiviteit.

26 september