Ypelo en Rectum nog tijdje in onzekerheid over uitbreiding XL Businesspark Almelo

BESCHOUWINGRECTUM/YPELO - Ze kunnen nu niet veel meer doen dan afwachten. In Rectum en Ypelo houden ze de adem in hoe het verder gaat met de uitbreiding van XL Businesspark. De gemeente Almelo wil de sprong over het kanaal maken. Maar veel is nog onzeker, zo blijkt.

De jaarvergadering van Plaatselijk Belang Rectum-Ypelo was maandagavond in De Akkerwal, het dorpsschooltje tussen de weilanden. Nu liggen rondom nog groene vlaktes, tot aan de A35 en het kanaal toe. Maar Almelo heeft daar nog 140 hectare grond waar ze ook grote bedrijfskavels wil uitgeven. Percelen van twee hectare of groter.

Geen contact

De inwoners zien die hoge hallen voor de deur uiteraard niet zitten. De communicatie daarover met Almelo verloopt heel erg moeizaam. Een inwoonster met grond direct naast het beoogde gebied, moet alles uit de krant lezen. Niemand heeft nog contact met haar opgenomen. De gemeente Almelo heeft een communicatiebureau ingeschakeld voor het project. De betrokkenen kunnen binnenkort een brief verwachten.

Geen instemming

Tijdens de vergadering werd vooral duidelijk, dat er nog veel onduidelijk is. De plannen van Almelo zijn lokaal, zo onderstreepte wethouder Johan Coes in een toelichting. Ze zijn niet gemaakt met instemming van de 14 gemeenten in Twente en niet met instemming van de provincie.

Twijfel groeit

Die moeten namelijk nog een standpunt innemen op basis van onder andere een extra rapport dat rond de zomer klaar is. Daarin staat of er wel behoefte is aan dit soort grote kavels voor bedrijven en wat daar dan de juiste plek voor is. Onderwijl groeit de twijfel over de Almelose bouwplannen voor uitbreiding van het businesspark. Wethouder Arjen Maathuis bezwoer dinsdag in deze krant dat hij het aan de Ypelose kant ‘anders’ wil gaan doen.

Pakhuizenwand

In Rectum-Ypelo zijn ze niet gerust op een goede afloop. Evenmin in Bornerbroek, waar ze nu al een pakhuizenwand aan de einder zien rijzen. En zelfs bij de provincie begint er iets te borrelen. Gedeputeerde Eddy van Heijum trapte onlangs voorzichtig op de rem. Hij zei dat de gemeenten in Twente moeten nadenken over de vraag of ze wel door willen gaan met het verkopen van schaarse bedrijvengrond aan grote distributiecentra. En sprak over de ‘verdozing‘ van het landschap.

Volk mort

Het komt dus neer op de afweging tussen werkgelegenheid voor een relatief klein aantal werknemers (vooral instromende arbeidsmigranten) en de opoffering van nog meer natuur en toenemende druk op de leefbaarheid in kleine kernen. De economische vooruitgangdenkers geloven heilig in groei als motor voor welvaart, maar de prijs die we in Twente betalen, wordt wel steeds hoger. De weerstand groeit, het volk mort.

De Doorbraak en XL Businesspark vanuit de lucht gefotografeerd.