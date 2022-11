Zelfs Boudewijn de Groot kan sentiment in Almelose raad rond XL Businesspark niet keren

Roy uit Almelo bouwde in 10 jaar tijd een waar koffiewal­hal­la, en nog is het niet klaar

ALMELO - De tijd dat in elk huishouden aroma rood uit een apparaat pruttelde, lijkt achter ons te liggen. „In menig gezin staat nu een bonenmachine in de keuken, of de wens is er”, zegt Roy Meijerink. Sinds tien jaar runt hij in Almelo de Koffiefabriek, een winkel waar hij de betere koffies en koffiemachines aan de man brengt. „Over een maand met horeca.”

27 oktober