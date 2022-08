Zo beleefde burgemeester Gerritsen de boerendemonstratie in Almelo: ‘Wilde de stad behoeden voor escalatie’

Zonovergo­ten Costa Indië in Almelo heeft ook schaduwzij­de: aanhouden­de overlast door jongeren

ALMELO - Het is een recreatief juweeltje midden in de stad. Het Indiëstrand floreert in zomers Almelo en biedt zonaanbidders en zwemliefhebbers dezer dagen optimaal plezier. Maar de Costa Indië heeft een schaduwzijde. De overlast van jongeren is een bron van ergernis.

20 juli