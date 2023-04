Zo verover je een plekje op de Oranjemarkt op Koningsdag 2023 in Almelo

Vuurwerk­knal op galerij met grote gevolgen: Hengeloër moet zijn huis uit

Hengelöer Van der J. moet binnen een maand zijn woning aan de Werninkhofstraat in de Hengelose Es uit. Kantonrechter Koen Haarhuis gaat mee in de beschuldiging van corporatie Welbions dat de Hengeloër in de nieuwjaarsnacht met vuurwerk schade toebracht aan de woning van een buurman.