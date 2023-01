Zonder helm op de snorfiets? Dan krijg je in Twente direct een boete: ‘Eerste bekeuringen al uitgedeeld’

Feike uit Almelo overdon­derd door reacties op kerstspeci­al All You Need is Love: ‘Ik hoop dat ons verhaal anderen zal inspireren’

ALMELO/WIERDEN- Door een brand in zijn huis in Amerika verloor oud-Almeloër Feike van Dijk twee van zijn kinderen. Dankzij de kerstspecial van All You Need is Love kon hij voor het eerst sinds die dramatische gebeurtenis Kerstmis vieren met zijn Twentse familie. Terug in zijn huis in Wyoming blikt hij terug. „Ik schiet nog vol als ik eraan denk.”

1 januari