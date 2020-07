Zorgdirectrice nam 1,3 miljoen privé op, maar weet niet meer waarvoor

Is Bella bijna vergiftigd? Hond moest braken na eten verdacht gehaktbal­le­tje in Almelo’s park

16:44 ALMELO - Het hondje Bella moest overgeven, nadat ze in het Louise van Haaftenplantsoen in Almelo haar tanden had gezet in een gehaktballetje dat in het gras las. Giftig waarschijnlijk. De politie neemt de zaak hoog op en is een buurtonderzoek begonnen.