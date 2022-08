Zoveelste vertraging bij bouw appartementen in oude stadhuis Almelo: ‘Heel vervelend, afspraak voor keuken al gemaakt’

Chris Walraven en zijn vrouw Rieke zijn kopers van een van de appartementen die worden gebouwd in het voormalige stadhuis in hartje Almelo. Ze verheugen zich er op. Maar dat doen ze al zo lang. Want het echtpaar Walraven had er eigenlijk al lang moeten wonen.

Tijdelijk op bungalowpark

„Volgens het koopcontract zouden we in augustus 2021 de sleutel krijgen”, vertelt Chris Walraven. Dat werd, door allerlei oorzaken, uitgesteld tot december 2022. „Zéstien maanden vertraging dus. Zó lang moesten we al wachten”, benadrukt Walraven. Omdat de oude woning tijdig is verkocht, woont het echtpaar al meer dan een jaar op een bungalowpark op Hoge Hexel. „Niks mis mee, maar we willen heel graag naar het centrum van Almelo.”