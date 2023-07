Aantal woningbranden in Almere hoger dan gemiddeld in Nederland

met poll Dure MacBook en iPads vlák voor de verkiezin­gen: deze ex-Statenle­den moeten duizenden euro's terugbeta­len

Duizenden euro's gaven ze uit, vlak voor de verkiezingen in maart. Onder meer aan een MacBook en twee keer een dure iPad. Denk en GroenRood - twee Statenfracties in Flevoland - zijn nog flink aan het shoppen geweest met geld van de provincie. Opmerkelijk, want beide partijen deden niet mee aan de verkiezingen. Wat is er aan de hand?