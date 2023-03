Aanvaller Van La Parra maakt seizoen af bij Almere City

met poll GroenLinks wil honderden miljoenen om van Oostvaar­ders­plas­sen en Veluwe enorm natuurge­bied te maken

GroenLinks wil de noodlijdende Oostvaardersplassen verbinden met de Veluwe en zo het in potentie grootste natuurreservaat van Nederland creëren: het Oostvaarderswold. Daarvoor is veel vruchtbare landbouwgrond nodig en dat leidt tot protesten. Hoe kansrijk is dit revolutionaire natuurplan?