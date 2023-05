Alfen ziet vraag naar oplaadsystemen elektrische auto's dalen door ‘overtollige voorraden in de markt’

indebuurt.nl Romée beschil­dert vintage kleding: 'Mensen zijn razend enthousi­ast'

Het begon voor Romée (26) allemaal toen ze vijf jaar oud was. Ze vertelde haar moeder dat ze modeontwerpster wilde worden in New York. Ze was altijd bezig met verkleden, schilderen en tekenen. Nu, op 26-jarige leeftijd, start ze een haar eigen modemerk: Seen by Mée.