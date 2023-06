Almeerder (18) aangehouden voor bezit vuurwapen en drugs, tweede verdachte ontkomt

indebuurt.nl Doen in Amsterdam dit weekend: wijnfesti­val, dansen op Amsterdam Open Air, zondag­markt en meer

Dit weekend gaat fijn worden. Dat voel je aan alles. De weersvoorspellingen zien er waanzinnig goed uit en ook de agenda zit boordevol leuke dingen om te doen. Wat dacht je van het jaarlijkse wijnfestival in het Amsterdamse Bos? Of dansen tijdens Amsterdam Open Air? Ook voor de kinderen is er genoeg te doen. Lees snel verder.