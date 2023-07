De meeste auto's in Almere komen uit 2019

Streep door plan A en B, Romé Steverink uit Raalte kiest voor Handbal Venlo: ‘Waarom zou ik het niet doen?’

Handbalster Romé Steverink stapt over van landskampioen VOC naar de Limburgse rivaal Handbal Venlo. De rechterhoekspeelster uit Raalte ruilt daarmee voor de derde keer in drie jaar tijd van club. „Zo had ik het niet helemaal gepland, maar de aanbiedingen zijn telkens zo mooi, waarom zou ik het niet doen?”