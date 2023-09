Een zomer om snel te vergeten? In Almere regende het dit jaar juist minder dan gemiddeld

Kinderen en collega’s trotseren dit weekend de modder tijdens MudRuns in Lelystad

Jong en oud kunnen zich dit weekend in Lelystad uitleven in de modder. Sportbedrijf Lelystad en KernGezond houden dan de BedrijvenMudRun en KinderMudRun. De obstacleruns over een modderig hindernissenparcours vinden plaats in het Belevenissenbos.