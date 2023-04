Gemeenten willen meer maatwerk na toeslagenaffaire: ‘Systeem is wapen tegen inwoners geworden’

met video In Zeewolde wordt een muur gevuld met zand: ‘Dan lijkt het weer op een nieuw huis’

Een bult zand en wat rechtopstaande betonnen platen. Wie niet beter weet, denkt dat aan de rand van het Parkkwartier in Zeewolde een of ander nieuwbouwproject in ontwikkeling is. Wie achter de wand kijkt, ziet hoe vrijwilligers met puntige balken zand in de muur stampen. Maar waarom?