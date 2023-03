Gewonde bij steekincident bij tankstation Almere

Dit is de eerste zet van BBB als grootste partij van Flevoland: ‘We praten in normale taal’

Ze hoopte op vijf zetels, het werden er tien. Anja Keuter, lijsttrekker van de BoerBurgerBeweging Flevoland, is verrast en vooral ‘hartstikke blij’ met de indrukwekkende verkiezingsuitslag. Veel tijd om bij te komen is er niet, want er moet een coalitie worden gesmeed. BBB begint op een andere manier dan gebruikelijk. ,,Wij praten in normale taal.’’