Grote zorgen over georganiseerde misdaad in Almere

Zes jongeren van rivalise­ren­de jeugdgroe­pen opgepakt, wapens aangetrof­fen bij doorzoekin­gen

De politie heeft zes jongeren tussen de 18 en 23 jaar aangehouden in het onderzoek naar gewelddadige rivaliserende jeugdgroepen in Den Haag. Bij doorzoekingen in woningen zijn onder meer wapens, verdovende middelen en gestolen goederen aangetroffen.

7 februari