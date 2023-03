Jongen (16) in Almere onder bedreiging van vuurwapen beroofd door drie mannen

Kaapt voormalig ADO-spe­ler Lance Duijves­tijn de periodeti­tel weg? ‘Ik gun ze de play-offs, maar niet nu’

Terwijl ADO Den Haag moet hopen op een wonder om de derde periodetitel nog te pakken, is Lance Duijvestijn (24) uit Wateringen er met Almere City juist heel dichtbij. ,,Ik merkte aan mijn vrienden, veelal ADO-supporters, dat de periode in Den Haag erg leefde.”