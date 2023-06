Kans op overwegend bewolkt in Almere vanochtend

MIJN STENTOR Dit stuurden jullie in: Uniek scholieren­con­cert in Zwolle • Verrassen­de camping in Kampen

Scholieren van twee Zwolse scholen bliezen het publiek weg in een bijzonder concert in de Spiegel, laat Jasper ons weten. In Kampen werden voor bewoners van een zorginstelling tentjes neergezet, zag Gerda. En: feest in Emmeloord bij een aardappelhandelaar! Dat stuurden onze lezers deze week in.