Nog 125 huizen in Almere met 'rood' energielabel

Vreugde om verjaardag van ‘bejaarde’ Abe in Flevoland: ‘Soms denk ik: hij herkent me’

De oudste grauwe kiekendief van Nederland is wéér een jaartje ouder. Dinsdag vierde Abe zijn 16de verjaardag. Een bijzondere mijlpaal: gemiddeld wordt deze vogel namelijk een jaar of 6. De inmiddels bejaarde vogel is bekend én geliefd in Flevoland. ,,Blijft voor mij een mirakel dat een vogel zo oud kan worden”