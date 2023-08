Rover wil actie provincie Flevoland tegen schrappen treinen: ‘Almere Buiten gaat van zes naar twee per uur’

KC & The Sunshine Tribute Band en Derick & SoulNL publieks­trek­kers op SeaBottom Jazzfesti­val in Lelystad

Op het SeaBottom Jazzfestival in Lelystad staan onder meer KC & The Sunshine Tribute Band, Derick & SoulNL, Sabrina Starke, Sven Hammond Band en The Tibbs op het podium. De 28e editie wordt gehouden op zaterdag 16 september in het Agora theater.