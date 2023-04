Stroomstoring in Almere treft bijna 1750 aansluitingen

Christen­Unie Flevoland worstelt met PVV als partner: ‘Wij zijn duurzaam, zij vinden dat onzin’

Ze zitten vandaag voor het eerst gezamenlijk aan tafel. BBB, VVD, PVV, SGP en ChristenUnie in Flevoland onderzoeken of ze een coalitie kunnen smeden. Op voorhand is er twijfel bij de ChristenUnie, samenwerken met de PVV ligt gevoelig. Eerdere pogingen elders in het land liepen op niets uit. De partij worstelt. ,,De PVV is een controversiële club, maar we willen de kiezer serieus nemen.’’