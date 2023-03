Studenten maken magazine over in Markermeer neergestorte bommenwerper

Op 30 maart is het tachtig jaar geleden dat de Britse Short Stirling BK716 verdween op de terugvlucht van een bombardement boven Duitsland. Van het vliegtuig of de bemanning werd nooit meer iets vernomen, totdat in 2008 resten van een vliegtuig op de bodem van het Markermeer werden aangetroffen. Na uitvoerig onderzoek bleek het te gaan om de vermiste Short Sterling. In het kader van het Nationaal programma berging vliegtuigwrakken werd het wrak boven water gehaald. Het Nationaal programma is in 2019 speciaal ingesteld voor het bergen van vliegtuigenwrakken uit de Tweede Wereldoorlog waarin mogelijk nog stoffelijke resten te vinden zijn.