Vandaag helder weer in Almere

Explosie bij bedrijfs­pand Almere leidt tot ontdekking twee hennepkwe­ke­rij­en

Een explosie bij een bedrijfspand aan de Markerkant in Almere heeft in de nacht van zondag op maandag geleid tot de ontdekking van twee hennepkwekerijen. In het pand arresteerde de politie een man op verdenking van betrokkenheid bij de kwekerijen.