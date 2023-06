Vandaag lekker weer in Almere

indebuurt.nl Insidertip: deze Italiaanse lunchhots­pot in de Pijp móet op je lijstje

Het stikt in Amsterdam van de broodjeszaken en andere lunchlocaties. Dus zijn we altijd op zoek naar de uitschieters. Plekken waar mensen in de rij staan voor een uniek broodje of een verse, goed gezette koffie. We hebben er weer eentje gevonden, en wel in de Pijp!