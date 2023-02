Weer twee arrestaties voor gewapende woningoverval Almere

Kunstmuse­um M. in Almere van tafel, er is niet genoeg geld

Almere haalt een streep door het plan om een kunstmuseum in de gemeente te bouwen. Er is niet genoeg geld, aldus het college van burgemeester en wethouders, dat erkent dat de plannen op dit moment “te ambitieus” zijn. De bouw van kunstmuseum M. zou 63,5 miljoen euro gaan kosten. Dat bleek in december vorig jaar toen het college het businessplan voor het nieuwe museum na veel geharrewar in de gemeenteraad openbaar maakte.