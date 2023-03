1,5 week nadat Izaak (1933-2022) met Anneke werd herenigd in verpleeghuis, stierf hij

Fietser (83) in Leiden klapt met hoofd op straat na harde duw, politie zoekt verdachte

In opsporingsprogramma Team West werd dinsdagavond aandacht besteed aan de mishandeling van een 83-jarige man in Leiden. De man werd heel hard van zijn fiets geduwd door een onbekende man. De man moest zes weken herstellen. De politie is op zoek naar de verdachte.