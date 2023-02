125 bewoners weigeren rookmelder, verhuurder stapt naar rechter na ontruiming om koolmonoxide

Te weinig huizen waar jongeren met beperking kunnen oefenen om op zichzelf te wonen, maar er is hoop

Plekken waar mensen met een licht verstandelijke beperking oefenen om later zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen, die zijn er te weinig. Maar er is hoop: het trainingshuis van Ipse de Bruggen op het Landal-vakantiepark in Reeuwijk-Brug inspireert andere zorgaanbieders.