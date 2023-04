4 Mei Comité Nieuwkoop roept op te herdenken

VAN DE LEZERVerbaasd!? Verbaasd, ja dat was ik wel toen ik in januari een artikel las in mijn dagblad. ‘Kennis van de Holocaust is veel te laag’ stond er in de kop van het artikel. In het stukje wordt een enquête besproken met als uitkomst dat op dit moment meer dan 75 jaar na afloop van de Tweede wereldoorlog 12 % van de volwassenen gelooft dat de Holocaust een verzinsel is! Waar ligt dat aan vraag je je dan af?