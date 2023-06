84 meter lang en ramen ónder water: luxe jacht wurmt zich langs smalle bruggen

Waddinx­veen duldt geen kritiek op drie treinstati­ons en ‘verschrik­ke­lijk goede’ buslijnen

Waddinxveen duldt met drie treinstations en ‘verschrikkelijk goede’ buslijnen geen enkele kritiek op het openbaar vervoer in het 33.000 zielen tellende Gouwedorp. ,,Dat hebben we met elkaar best goed geregeld, ook in nieuwbouwwijk Park Triangel”, vindt wethouder Femke Vleij (VVD).