Aantal coronabesmettingen dalen, behalve in De Ronde Venen en Zuidplas

Het coronavirus is op zijn retour, in elk geval voorlopig. In de afgelopen week zijn landelijk 4436 besmettingen vastgesteld. Dat is het laagste aantal sinds eind juni 2021, tachtig weken geleden. Vergeleken met vorige week is het aantal positieve tests met bijna 29 procent gedaald.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreert alleen de uitslagen van coronatests die in de teststraten van de GGD’en (zoals die in de twee regio’s van het Groene Hart - Hollands Midden en Utrecht - zijn uitgevoerd. Zelftests worden niet meegerekend. Mensen kunnen wel via een apart platform, de Infectieradar, doorgeven dat hun zelftest positief was en ook daar is een daling te zien. Verder worden er minder virusdeeltjes aangetroffen in het rioolwater. De cijfers per gemeente worden door het RIVM over een periode van twee weken geregistreerd.