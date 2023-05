Advocaat hoopt dat turnleraar Olivier, die 14-jarige Esmee doodde, snel wordt behandeld

De wijkagent Na 30 jaar naast elkaar ruziën buren over schutting en ze zijn lang niet de enige: ‘Lontjes korter sinds corona’

Al dertig jaar wonen deze buren naast elkaar, maar nu is er onenigheid over een schutting. Het geschil klinkt als iets waar ze samen best uit kunnen komen, toch bellen ze de politie. We merken dat het aantal burenruzies sterk toegenomen is sinds corona. De lontjes zijn kort.